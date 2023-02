Substanțe stupefiante ascunse în cutii de medicamente, descoperite în valiza unui ucrainean

11:50

Cehia nu mai depinde de gazul rusesc; „Anul acesta importul a scăzut la zero” Republica Cehă nu mai depinde de gazele naturale ruseşti, după ce şi-a redus radical importurile în ultimul an, de când Moscova a invadat Ucraina, a anunțat ministrul Industriei de la Praga. Importurile de gaze ruseşti au scăzut la zero, a scris sâmbătă seara pe Twitter ministrul Industriei şi Comerţului, Jozef Sikela, notează Digi24. „În vreme ce anul trecut am importat 184,3 TWh din Rusia prin (gazoductul) Nord Strea...