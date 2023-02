Tenismanul Radu Albot, învins în semifinalele turneului de la Delray Beach

18:10

Premierul Dorin Recean a participat la Adunarea Generală a Asociației „Forța Fermierilor", care s-a desfășurat, pe 17 februarie, în incinta Institutului Muncii. Evenimentul a întrunit conducerea Asociației, membri ai Guvernului și Legislativului, agricultori și fermieri din țara noastră. În mesajul transmis agricultorilor, premierul Dorin Recean a menționat că Guvernul va dezvolta ramura agricolă, în pas […]