ULTIMA ORĂ: Marea Britanie va furniza Ucrainei arme cu rază mare de acțiune

05:30

Sfârşitul conflictului armat de la graniţa României rămâne doar o himeră. Chiar şeful mercenarilor Wagner vine să spulbere speranţele de pace ale Occidentului. Supranumit Bucătarul lui Putin, Evgheni Prigojin a dezvăluit reţeta care se pregăteşte în bucătăria de război a Kremlinului. “Dacă trebuie să ajungem până la râul Dnipro, atunci va dura aproximativ trei ani. […] The post Planul secret al lui Vladimir Putin în Ucraina, divulgat de cel mai temut luptător first appeared on NEXTA.