Maia Sandu: Republica Moldova are nevoie de ajutorul NATO pentru a apăra spațiul aerian al țării

05:20

Nicolae Federiuc declară că Dorin Recean nu este Natalia Gavrilița și va fi foarte greu de stăpânit. Inclusiv de către Maia Sandu, ale cărei interese le reprezintă astăzi. Or, el poate crea un real pol de putere, care, în perspectivă, îi poate face concurență serioasă actualului președinte Potrivit jurnalistului, prima repriză a meciului dintre Maia […] The post Federiuc: Lupta politică intră într-o nouă fază. Publicul vrea pâine, nu se mai mulțumește doar cu spectacolul first appeared on NEXTA.