Liderul mondial în tenis, Iga Swiatek e campioană la turneul WTA 500 de la Doha -Poloneza cucerește al 12-lea titlu al carierei

Anul 2022 a adus cea mai mare scădere a producției agricole din istoria Republicii Moldova, după anul 2021, când am înregistrat cea mai mare creștere a producției agricole din istoria țării. Datele preliminare pentru 2022 arată că producția globală agricolă a scăzut cu aproape 29,8%. Estimativ, volumul producției agricole a fost de 40,3 miliarde de ...