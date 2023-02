„Sunt ministrul numit, dar minister nu-i”. Victor Parlicov, precizări despre crearea noii instituții din cadrul Guvernului 

10:10

Un interviu al Financial Times cu fostul premier al Moldovei Natalia Gavrilița a nemulțumit Ucraina. Kievul acuză publicația de dezinformare și spune că titlul materialului nu corespunde declarațiilor din text a fostului prim-ministru al Republicii Moldova Natalia Gavrilița. Pe 6 februarie, publicația a avut un articol intitulat „Prim-ministrul Moldovei cere mai multă asistență UE pentru […] The post Un interviu Financial Times cu Gavrilița a provocat critici aprinse la Kiev: „Este o dezinformare” appeared first on NewsMaker.