Maia Sandu, la München: R.Moldova trebuie să facă parte din noua arhitectură de securitate europeană

09:50

O scrisoare trimisă în anul 1916 a ajuns la destinație după o lungă călătorie – la peste un secol de când a fost trimisă – deși destinatarul său nu mai locuiește la adresă de multă vreme, relatează CNN. Trimisă în februarie 1916, scrisoarea a ajuns la adresa de destinație din Hamlet Road, în sudul Londrei, spre nedumerirea actualilor ocupanți ai acesteia, scrie Digi24. A letter posted to "my dear Katie" in 1916 has just arrived in Crystal Palace.Stephen Oxford, editor of the Norwood Review, said...