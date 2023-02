FOTO, VIDEO Maia Sandu, la discuții cu omologul finlandez. Subiectul de bază – provocările de securitate în Europa

21:30

Un supravieţuitor a fost scos de sub dărâmături vineri, la 278 de ore după seismul care a devastat, pe 6 februarie, Turcia, a anunţat pe Twitter ministrul Sănătăţii, Fahrettin Koca, potrivit AFP. Bărbatul, Hakan Yasinoglu, care are 45 de ani, potrivit postului privat de televiziune NTV, a fost descoperit în cea de-a 12-a zi după catastrofă în ruinele […] Articolul Miraculos! Un bărbat a fost găsit de sub dărămături după 278 de ore de la cutremurul din Turcia apare prima dată în Realitatea.md.