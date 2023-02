1+1 la Tiraspol: Acuzații de blocadă economică, în timp ce regiunea își crește exporturile către UE și îngrijorări după incriminarea separatismului

La Tiraspol a avut loc ieri, 17 februarie, prima întrevedere de lucru din acest an a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chișinăului, Oleg Serebrian și a Tiraspolului, Vitalii Ignatiev. Întâlnirea s-a pridus pe fundalul tensiunilor dintre părți în urma adoptării de către Chișinău a modificărilor din Codul Penal ce […] The post 1+1 la Tiraspol: Acuzații de blocadă economică, în timp ce regiunea își crește exporturile către UE și îngrijorări după incriminarea separatismului appeared first on Zona de Securitate.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Zona de securitate