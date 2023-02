Vitalie Țapu: Ce vrei să-ți facă președintele? Să vină să-ți mulgă vaca sau să-ți dezghioace porumbul?

12:00

Rezumat: Occidentul trebuie să ofere Ucrainei „capacitățile standate și avansate ale NATO" de care are nevoie pentru a expulza forțele ruse de pe teritoriul său, a declarat premierul britanic Rishi Sunak la Conferința de Securitate de la München, relatează The Guardian. Peste 142.000 de soldați ruși au fost uciși de la începutul războiului în Ucraina,