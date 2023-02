Maia Sandu a cerut, la München, o cooperare mai strânsă între statele europene pentru sancționarea corupților 

19:40

Cel de-al șaisprezecelea prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, s-a născut și a copilărit în nordul Republicii Moldova. Mai exact, în satul Mîndîc, din raionul Drochia, o localitate amplasată pe malul stâng al râului Cubolta, cu aproximativ trei mii de locuitori, un gimnaziu, o biserică și o farmacie. Ultima dată când actualul prim-ministru și-a vizitat […]