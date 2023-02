Cursul valutar oficial la 18.02.2023

17:00

Peste 12 500 de moldoveni au fost trimiși să lupte în războiul din Afganistan și și-au pierdut tinerețea, sănătatea, iar unii și viața. Trei sute de moldoveni au murit, iar alți 700 au fost răniți în munții Asiei Centrale. Pentru veterani, pentru urmașii lor, viața are prioritate. Este mesajul transmis de...