Maia Sandu a avut o întrevedere cu Antony Blinken

16:30

„Am avut consultări cu fracțiunile parlamentare. În urma discuțiilor, am semnat decretul prin care l-am desemnat pe Dorin Recean în calitate de candidat la funcția de premier al Republicii Moldova”, a declarat Maia Sandu într-un briefing. Maia Sandu a declarat că noul guvern va trebui să își concentreze eforturile pentru revigorarea și dezvoltarea economică, precum […] The post Maia Sandu a semnat Decretul: Dorin Recean, candidat la funcția de prim-ministru first appeared on NEXTA.