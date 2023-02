Vinul Moldovei, apreciat înalt de Organizația Internațională a Viei și Vinului

„Republica Moldova are un potențial vitivinicol surprinzător, cu o istorie seculară, dar și cu un rol proeminent pe plan internațional”, a constatat Directorul general al Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV), Pau Roca, în cadrul evenimentelor „Journey around the vines”(Călătorii prin podgoriile lumii) desfășurate recent în or. Dijon, Franța.Totodată, ”Moldova este țara cu cea ma

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md