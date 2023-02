Mai mulți bani pentru alimentația elevilor din învățământul profesional tehnic

20:50

Rata inflației este în scădere a treia lună consecutiv. În luna ianuarie 2023 a ajuns la 27,3%, după ce în decembrie a scăzut la 30,2% de la 31,4% în noiembrie. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, decelerarea va continua într-un ritm și mai rapid, astfel încât inflația medie anuală va fi...