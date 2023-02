Consumatori mai informați. Etichetele vor conține mai multe detalii despre produse

11:30

Schimbarea Guvernului a început să fie discutată după ce au apărut ”riscuri foarte serioase”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni televizate la TV8. ”Discuțiile au început de când am văzut că planează riscurile astea foarte serioase și am început să ne gândim care ar fi profilul omului potrivit pentru această perioadă. Decizia am luat-o în echipă, că e nevoie de un profil un pic diferit de prim-ministru și pe dimensiunea de energetică s-o decupăm din minis...