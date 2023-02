Preţul gazului în Europa a scăzut sub 50 de euro pe megawatt-oră pentru prima dată după 1,5 ani

Preţul gazului pe piaţa europeană a scăzut vineri la sub 50 de euro pe megawatt-oră, de aproape şapte ori mai mic decât maximul istoric înregistrat în primele zile ale invaziei ruseşti în Ucraina, relatează AFP. Este, de asemenea, cel mai mic preţ care se înregistrează în ultimul an şi jumătate. Datorită temperaturilor anormal de ridicate, […] Articolul Preţul gazului în Europa a scăzut sub 50 de euro pe megawatt-oră pentru prima dată după 1,5 ani apare prima dată în Realitatea.md.

