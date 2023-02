Messi pleacă de la PSG şi semnează cu o nouă echipă. Cu cine a demarat negocierile starul argentinian

16:50

Tesla a concediat zeci de angajaţi, la o zi după ce aceştia au lansat o campanie pentru formarea unui sindicat Tesla a concediat zeci de angajaţi din departamentul său Autopilot, al uzinei sale din Buffalo, din New York, la o zi după ce muncitorii au lansat o campanie pentru formarea unui sindicat, potrivit unei plângeri depuse la o agenţie guvernamentală, transmite Reuters. La începutul acestei săptămâni, lucrătorii Tesla din New York au declarat că se vor alătura sindicatului Workers United Up...