David Popovici, desemnat cel mai bun înotător european al anului 2022

Deși anul 2022 a fost unul extrem de dificil și complicat, Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. a înregistrat rezultate solide. În cadrul interviului acordat pentru Infomarket.md, directorul interimar al întreprinderii, Sorin Maslo, a declarat: „A fost un an bun pentru Combinat, chiar dacă situația tragică de la vecinii noștri, din Ucraina, ne-a tăiat din optimism. Totuși, ne-am mobilizat și am reușit să încheiem anul cu rezultate frumoase. Practic a fost un an de cotitură pentru noi”.