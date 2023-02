Ce preferă să asculte chișinăuienii: liniștea și plăcerea câștigă popularitate

10:50

Cauza penală pornită pe faptul neglijenței în serviciu, urmare a prăbușirii unei crengi de copac peste un copil în Parcul „Alunelul”, a fost remisă în instanța de judecată. Anunțul a fost făcut, pe 16 februarie, de reprezentanții Procuraturii Generale. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată […] The post Copilului ucis de o creangă în Parcul Alunelul: Procuratura a publicat detalii despre cauza penală appeared first on NewsMaker.