NM Espresso: despre votul de încredere pentru guvernul Recean, „dosarul penal” pentru Spânu și despre rămășițele celei de-a patra rachete în Moldova

Noul vechi guvern și consilierii Dacă nu va fi demis, guvernul Moldovei va fi condus, în următorii doi ani, de Dorin Recean. În cabinetul de miniștri al acestuia nu va mai fi vicepremierul pentru digitalizare. În schimb, va apărea un nou minister, cel al Energeticii. Acesta va fi condus de fostul șef ANRE, expertul […]