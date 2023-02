Italia va furniza Ucrainei arme nucleare, biologice și chimice. Cele mai importante evenimente din a 358-a zi de război

18:15

În contextul zilei Mondiale a Radioului, car este marcată în fiecare an pe 13 februarie, am întrebat tinerii și tinerele cât de des ascultă radioul și ce posturi de radio preferă. Radioul este un mijloc de comunicare cu cea mai mare audiență în lume, ce oferă acces la informație pretutindeni. Cât de des ascultă tinerii radioul astăzi? Am încercat să aflăm răspunsul în acest vox. Сообщение (vox) Am întrebat tinerii din Moldova cât de des ascultă radioul și ce posturi de radio preferă появились сначала на #diez.