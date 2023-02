Elveția va co-finanța Programul de țară al Moldovei pentru muncă decentă

09:30

Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Dorin Recean, are sprijinul majorității parlamentare. O spune vicepreședintele PAS, Radu Marian, potrivit căruia Recean are experiența și expertiza necesară pentru a conduce Guvernul în situații de criză. Radu Marian a evitat să spună dacă unele persoane din Guvernul în demisie se vor regăsi... The post Vicepreședinte PAS: Dorin Recean este susținut de majoritatea parlamentară appeared first on Portal de știri.