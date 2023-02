Noul premier Dorin Recean, felicitat de un oficial ucrainean: „Așteptăm să aprofundăm cooperarea”

21:50

Președinta Maia Sandu a declarat că schimbarea Guvernului nu denotă că Republica Moldova trece printr-o criză politică. În cadrul ediției, din 15 februarie, a emisiunii „Dincolo de alb și negru" de la postul TVR 1, șefa statului a declarat că noul Executiv este o continuitate a precedentului, care se va concentra pe securitatea statului. Potrivit Maiei […]