Cu puțin scandal, guvernul Recean a primit votul de încredere din partea Parlamentului

19:40

Avocatul Domnicăi Manole spune că linșajul public la care a fost supusă judecătoarea Domnica Manole de la punerea sub învinuire până la pronunțarea sentinței de achitare, inclusiv tăcerea Procuraturii Generale și Consiliului Superior al Magistraturii după pronunțarea sentinței de achitare, a justificat revendicarea compensațiilor morale. Angela Popil declară că este în dreptul Procuraturii Generale și ... Avocatul Domnicăi Manole despre despăgubirea de 800 de mii: Faptul cum s-a comportat Procuratura și CSM, la acea vreme, justifică revendicarea compensațiilor The post Avocatul Domnicăi Manole despre despăgubirea de 800 de mii: Faptul cum s-a comportat Procuratura și CSM, la acea vreme, justifică revendicarea compensațiilor appeared first on Politik.