Tăierile ilicite de păduri vor fi monitorizate prin satelit

17:20

În Romania, productia de carne de porc inregistrata in 2022 a fost cu 11% mai mică decat in anul precedent. Astfel, cantitatea s-a redus de la 383.485 tone carcasa in 2021, la 341.964 tone in 2022, arata datele INS, relatează Știriagricole.ro In luna decembrie 2022 s-a inregistrat o productie de 68.497 tone de carne de […] Articolul Producția de carne de porc a scăzut semnificativ în România apare prima dată în AgroTV.