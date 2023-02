Testosteron scăzut: Cauze, simptome, tratament

14:40

Unele idei false despre nutriție sunt înrădăcinate în capul nostru. Nu mai știm sigur care sunt alimentele sănătoase și care sunt întradevăr periculoase pentru sănătate. Iată care sunt cele 10 mituri despre nutriție pe care trebuie să le cunoaștem. Cei de la New York Times au pus o întrebare simplă la 10 dintre cei mai buni experți în nutriție din Statele Unite: Care sunt miturile despre nutriție care ați dori să dispară și de ce? Mitul nr. 1: Fructele și legumele proaspete sunt întotdeauna mai sănătoase decât cele conservate, congelate sau uscate. În ciuda credinței persistente că „proaspăt este cel mai bun”, cercetările au descoperit că fructele și legumele congelate, conservate și uscate pot fi la fel de nutritive ca și cele proaspete. „Acestea pot fi, de asemenea, un mijloc de economisire a banilor și o modalitate ușoară de a vă asigura că există întotdeauna fructe și legume disponibile acasă”, a declarat Sara Bleich, director demisionar al securității nutriționale și al echității în materie de sănătate la Departamentul de Agricultură al SUA și profesor de politici de sănătate publică la Harvard T.H. Chan School of Public Health. O singură avertizare: Unele tipuri de conserve, congelate și uscate conțin ingrediente înșelătoare, cum ar fi zaharuri adăugate, grăsimi saturate și sodiu, a adăugat doctorul, așa că asigurați-vă că citiți etichetele nutriționale și optați pentru produse care mențin aceste ingrediente la minimum. Mitul nr. 2: Toate grăsimile sunt rele. Atunci când studiile publicate la sfârșitul anilor 1940 au descoperit corelații între dietele bogate în grăsimi și nivelurile ridicate de colesterol, experții au motivat că, dacă ați reduce cantitatea totală de grăsimi din dieta dumneavoastră, riscul de boli de inimă ar scădea. Până în anii 1980, medicii, experții americani în domeniul sănătății, industria alimentară și mass-media relatau că o dietă săracă în grăsimi ar putea fi benefică pentru toată lumea, chiar dacă nu existau dovezi sigure că acest lucru ar preveni probleme precum bolile de inimă sau supraponderabilitatea și obezitatea. Dr. Vijaya Surampudi, profesor asistent de medicină la Centrul de Nutriție Umană de la Universitatea din California, Los Angeles, a declarat că, drept urmare, denigrarea grăsimilor a determinat mulți oameni și producătorii de alimente să înlocuiască caloriile din grăsimi cu calorii din carbohidrați rafinați, cum ar fi făina albă și zahărul adăugat. În realitate, a adăugat Dr. Surampudi, nu toate grăsimile sunt rele. În timp ce anumite tipuri de grăsimi, inclusiv grăsimile saturate și trans, pot crește riscul de afecțiuni precum bolile de inimă sau accidentele vasculare cerebrale, grăsimile sănătoase , cum ar fi grăsimile mononesaturate (care se găsesc în uleiul de măsline și alte uleiuri vegetale, avocado și anumite nuci și semințe) și grăsimile polinesaturate (care se găsesc în uleiul de floarea-soarelui și alte uleiuri vegetale, nucile, peștele și semințele de in) ajută de fapt la reducerea riscului. Grăsimile bune sunt, de asemenea, importante pentru furnizarea de energie, producerea de hormoni importanți, susținerea funcției celulare și contribuția la absorbția unor substanțe nutritive. Dacă vedeți un produs etichetat „fără grăsimi”, nu presupuneți automat că este sănătos, a spus Dr. Surampudi. În schimb, acordați prioritate produselor cu ingrediente simple și fără zaharuri adăugate. Mitul nr. 3: „Calorii consumate, calorii arse” - Cauza creșterii în greutate pe termen lung. Este adevărat că, dacă consumați mai multe calorii decât ardeți, probabil că veți lua în greutate. Iar dacă ardeți mai multe calorii decât consumați, probabil că veți slăbi - cel puțin pe termen scurt. Dar cercetările nu sugerează că a mânca mai mult va provoca o creștere susținută în greutate care să ducă la apariția supraponderalității sau a obezității. „Mai degrabă, tipurile de alimente pe care le consumăm ar putea fi factorii care determină pe termen lung” aceste afecțiuni, a declarat Dr. Dariush Mozaffarian, profesor de nutriție și medicină la Friedman School of Nutrition Science and Policy de la Universitatea Tufts. Alimentele procesate, cum ar fi gustările cu amidon rafinat, cerealele, biscuiții, batoanele energizante, produsele de patiserie, sucurile și dulciurile pot fi deosebit de dăunătoare pentru creșterea în greutate, deoarece sunt digerate rapid și inundă fluxul sanguin cu glucoză, fructoză și aminoacizi, care sunt transformate în grăsimi de către ficat. În schimb, ceea ce este necesar pentru menținerea unei greutăți sănătoase este trecerea de la numărarea caloriilor la prioritizarea unei alimentații sănătoase în general - calitatea în detrimentul cantității. Mitul nr. 4: Persoanele cu diabet de tip 2 nu ar trebui să mănânce fructe. Acest mit provine din confundarea sucurilor de fructe - care pot crește nivelul de zahăr din sânge din cauza conținutului ridicat de zahăr și a conținutului scăzut de fibre - cu fructele întregi. Dar cercetările au descoperit că nu este așa. Unele studii arată, de exemplu, că cei care consumă o porție de fructe întregi pe zi - în special afine, struguri și mere - au un risc mai mic de a dezvolta diabet de tip 2. Iar alte cercetări sugerează că, dacă aveți deja diabet de tip 2, consumul de fructe întregi vă poate ajuta să vă controlați glicemia. Este timpul să spulberăm acest mit, a declarat Dr. Linda Shiue, medic internist și director de medicină culinară și medicină a stilului de viață la Kaiser Permanente San Francisco, adăugând că toată lumea - inclusiv cei cu diabet de tip 2 - poate beneficia de nutrienții care promovează sănătatea din fructe, cum ar fi fibrele, vitaminele, mineralele și antioxidanții. Mitul nr. 5: Laptele vegetal este mai sănătos decât laptele de vacă. Există o percepție conform căreia laptele vegetal, cum ar fi cel obținut din ovăz, migdale, orez și cânepă, este mai hrănitor decât laptele de vacă. „Pur și simplu nu este adevărat", a declarat Kathleen Merrigan, profesor de sisteme alimentare sustenabile la Arizona State University și fost secretar adjunct al agriculturii din SUA. Luați în considerare proteinele: De obicei, laptele de vacă are aproximativ opt grame de proteine pe cană, în timp ce laptele de migdale are de obicei în jur de unul sau două grame pe cană, iar laptele de ovăz are de obicei în jur de două sau trei grame pe cană. În timp ce nutriția băuturilor pe bază de plante poate varia, a spus Dr. Merrigan, multe dintre acestea au mai multe ingrediente adăugate - cum ar fi sodiul și zaharurile adăugate, care pot contribui la o stare de sănătate precară - decât laptele de vacă. Mitul nr. 6: Cartofii albi nu sunt sănătoși. Cartofii au fost deseori defăimați în comunitatea nutriționistă din cauza indicelui glicemic ridicat - ceea ce înseamnă că conțin carbohidrați rapid digerabili care vă pot crește glicemia. Cu toate acestea, cartofii pot fi, de fapt, benefici pentru sănătate, a declarat Daphene Altema-Johnson, ofițer de program pentru comunități alimentare și sănătate publică la Centrul Johns Hopkins pentru un viitor locuibil. Aceștia sunt bogați în vitamina C, potasiu, fibre și alte substanțe nutritive, în special atunci când sunt consumați cu tot cu coajă. De asemenea, sunt ieftine și se găsesc pe tot parcursul anului în magazinele alimentare, ceea ce le face mai accesibile. Metodele de preparare mai sănătoase includ coacerea, fierberea și prăjirea în aer. Mitul nr. 7: Nu ar trebui să le dați niciodată produse din arahide copiilor dumneavoastră în primii ani de viață. Timp de ani de zile, experții le-au spus proaspeților părinți că cea mai bună modalitate de a preveni apariția alergiilor alimentare la copiii lor este să evite să le dea alimente alergenice comune, cum ar fi alunele sau ouăle, în primii ani de viață. Dar acum, spun experții în alergii, este mai bine să îi introduceți copilului dumneavoastră produsele cu alune încă de la început. Dacă bebelușul dvs. nu are eczeme severe sau o alergie alimentară cunoscută, puteți începe să introduceți produsele din arahide (cum ar fi untul de arahide diluat, pufuleții de arahide sau pulberile de arahide, dar nu arahidele întregi) în jurul vârstei de 4-6 luni, când bebelușul dvs. este pregătit pentru alimente solide. Începeți cu două lingurițe de unt de arahide neted amestecat cu apă, lapte matern sau lapte praf, de două-trei ori pe săptămână, a declarat Dr. Ruchi Gupta, profesor de pediatrie și director al Centrului de cercetare pentru alergii alimentare și astm de la Școala de Medicină Feinberg din cadrul Northwestern Feinberg School of Medicine. Dacă bebelușul dumneavoastră are eczeme severe, întrebați mai întâi pediatrul sau un alergolog despre începerea consumului de produse din arahide în jurul vârstei de 4 luni. „De asemenea, este important să îi oferiți bebelușului dumneavoastră o dietă diversificată în primul an de viață pentru a preveni alergiile alimentare”, a declarat Dr. Gupta. Mitul nr. 8: Proteinele din plante sunt incomplete. „De unde îți iei proteinele?” este întrebarea nr. 1 care li se pune vegetarienilor, a declarat Christopher Gardner, cercetător în domeniul nutriției și profesor de medicină la Universitatea Stanford. „Mitul este că plantelor le lipsesc cu desăvârșire unii aminoacizi", cunoscuți și ca fiind elementele constitutive ale proteinelor, a spus el. Dar, în realitate, toate alimentele pe bază de plante conțin toți cei 20 de aminoacizi, inclusiv toți cei nouă aminoacizi esențiali, a spus Dr. Gardner; diferența este că proporția acestor aminoacizi nu este la fel de ideală ca proporția de aminoacizi din alimentele pe bază de animale. Așadar, pentru a obține un amestec adecvat, trebuie pur și simplu să mâncați o varietate de alimente pe bază de plante pe parcursul zilei - cum ar fi fasolea, cerealele și nucile - și să consumați suficiente proteine totale. Din fericire, majoritatea americanilor consumă mai mult decât suficiente proteine în fiecare zi. „Este mai ușor decât cred majoritatea oamenilor", a spus Dr. Gardner. Mitul nr. 9: Consumul de alimente pe bază de soia poate crește riscul de cancer de sân. S-a constatat că dozele mari de estrogeni vegetali din soia, numiți izoflavone, stimulează creșterea celulelor tumorale mamare în studiile pe animale. „Cu toate acestea, această relație nu a fost dovedită în studiile la om”, a declarat Dr. Frank B. Hu, profesor și președinte al departamentului de nutriție la Harvard T.H. Chan School of Public Health. Până în prezent, știința nu indică o legătură între consumul de soia și riscul de cancer de sân la om. În schimb, consumul de alimente și băuturi pe bază de soia - cum ar fi tofu, tempeh, edamame, miso și lapte de soia - poate avea chiar un efect protector față de riscul de cancer de sân și de supraviețuire. „Alimentele pe bază de soia sunt, de asemenea, o sursă puternică de nutrienți benefici legați de reducerea riscului de boli de inimă, cum ar fi proteine de înaltă calitate, fibre, vitamine și minerale”, a declarat Dr. Hu. Mitul nr. 10: Sfaturile fundamentale de nutriție se tot schimbă. Acest lucru nu este cazul, a declarat Dr. Marion Nestle, profesor emerit de nutriție, studii alimentare și sănătate publică la Universitatea din New York. „În anii 1950, primele recomandări dietetice pentru prevenirea obezității, a diabetului de tip 2, a bolilor de inimă și altele asemenea sfătuiau echilibrarea caloriilor și reducerea la minimum a alimentelor bogate în grăsimi saturate, sare și zahăr. Actualele ghiduri dietetice americane îndeamnă la același lucru.” Cuvinte cheie: nutritie Sursa foto: tofubud.com Sursa: www.nytimes.com