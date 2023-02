Cazul decesului fetiței în Parcul „Alunelul”: Procurorii spun ce riscă persoana vinovată și dacă-și recunoaște vina

10:30

„Ala Nemerenco nu are dreptul moral să fie ministra Sănătății". Declarația a fost făcută de Boris Gîlca, șeful Direcției generale asistență medicală și socială din cadrul Consiliului Municipal Chișinău, într-o scurtă intervenție pe Facebook. „Am zis că n-o să comentez public posibila nominalizare a Alei Nemerenco la funcția de ministra Sănătății. Nu m-am expus public […]