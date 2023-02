DOC/ Ședința Parlamentului/ Premierul desemnat, Dorin Recean, va prezenta programul de activitate și componența viitorului Guvern

10:20

Noi vești ceva mai bune legate de prețul produselor petroliere. Pentru acest week-end, ANRE anunță că un litru de benzină va coborâ sub 25 de lei per litru și va costa 24 le și 95 de bani, în timp ce la motorină, scăderea e mai semnificativă și un litru ca ajunge să coste sub 23 de lei, ajungând la 22,83 lei per litru.