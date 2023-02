Spațiul aerian al Moldovei va fi parțial închis în perioada 1-2 iunie

14:50

Crește numărul cazurilor de escrocherii în mediul online. Utilizatorii sunt atenționați să fie prudenți, să nu ofere persoanelor necunoscute date cu caracter personal sau informații de pe cardurile bancare. Atenționări vor fi trimise de poliție și prin sms-uri la telefoanele mobile, transmite IPN. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu,... The post Utilizatorii sunt atenționați în legătură cu escrocheriile în mediul online appeared first on Portal de știri.