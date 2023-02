Dorin Recean și-a anunțat echipa cu care va merge astăzi în Parlament

22:20

Republica Moldova înțelege că independența sa depinde de rezistența Ucrainei și nu are altă soluție decât să susțină acele acțiuni și decizii pe care le adoptă Uniunea Europeană și statele care procedează în comun cu UE. De această părere este Igor Boțan, expert permanent al proiectului de dezbateri al Agenției... The post Igor Boțan: Moldova nu are altă soluție decât să susțină decizii pe care le adoptă UE appeared first on Portal de știri.