VIDEO // „Revenirea lui Platon” – Schema prin care fugarul încearcă să fenteze justiția moldovenească

Pe parcursul zilei de 13 februarie echipa USAR Moldova a continuat lucrările de căutare și evaluare a blocurilor și caselor rezidențiale în zonele de intervenție indicate de autoritățile turce. Astfel, în urma verificărilor cu ajutorul echipamentului tehnic din dotare, salvatorii moldoveni au identificat și au extras de sub ruinele blocurilor cadavrul unei persoane.