Maia Sandu: Nu există un pericol iminent de invazie militară, nici criză politică, dar este important ca Moldova să își consolideze sistemul de apărare

22:30

Suportul extern acordat R. Moldova în anul 2022 e cu 80% mai mare decât cel înregistrat în 2021, constată expertul Veaceslav Ioniță. Suportul financiar extern primit de Guvernul Moldovei în 2022 se ridică la 17,7 miliarde lei, dintre care 4,54 miliarde lei sub formă de granturi și 13,16 miliarde lei sub formă de împrumuturi. Recalculat ... Expert: Moldova tot mai dependentă de împrumuturi și granturi – Sunt un colac de salvare pentru țara noastră The post Expert: Moldova tot mai dependentă de împrumuturi și granturi – Sunt un colac de salvare pentru țara noastră appeared first on Politik.