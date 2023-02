Guvernul se schimbă, protestele rămân. PSRM va organiza o demonstrație la parlament în ziua învestirii Guvernului Recean

10:40

La data de 14 februarie, salvatorii moldoveni plecați în Turcia au intervenit în localitatea Antakya, pentru lichidarea consecințelor cutremurului devastator. Aici, echipa USAR Moldova specializată în căutare-salvare urbană a efectuat lucrări de evaluare a blocurilor și caselor din zona afectată de seism. Astfel, în urma verificărilor cu ajutorul echipamentului tehnic din dotare, dar și serviciului […] The post (FOTO) Încă două persoane au fost găsite sub dărâmături de către salvatorii moldoveni. Cum decurge misiunea appeared first on NewsMaker.