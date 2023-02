Rusia cere o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU

10:40

O deputată americană a fost atacată în liftul locuinței sale, dar a scăpat doar cu câteva vânătăi după ce s-a luptat cu bărbatul care a agresat-o. Angie Craig le-a spus polițiștilor că atacatorul ei părea sub influența unor substanțe. Angie Craig este reprezentanta statului Minnesota în Congresul SUA și a fost agresată joi în liftul [...]