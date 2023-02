Maia Sandu a avut o discuție telefonică cu președinta Slovaciei. Au vorbit despre dinamizarea cooperării economice și comerciale

10:00

Ședința Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) nu a avut loc nici pe 15 februarie. Președinta Consiliului Angela Motuzoc a menționat că pentru a declara ședința deliberativă nu este numărul necesar de cvorum. Și 17 februarie nu va avea loc ședința Consiliului. Motuzoc a spus că un membru CSP a anunțat că nu va fi prezent.