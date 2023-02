7 modalități simple de a-ți crește încrederea în sine

12:20

V-ați simțit discriminați la locul de muncă? V-ați simțit inferiori? Locul de muncă în Republica Moldova e unul extrem de toxic. Gândirea sovietică se simte bine mersi în societatea noastră. Din fericire, am găsit un job în care am libertate și colegi înțelegători. Dar am avut locuri de muncă în care m-am simțit discriminată și […] Articolul Discriminarea la locul de muncă: un șef bun nu va asculta bârfele apare prima dată în ea.md.