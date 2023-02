Patru focare de îmbolnăvire cu pesta porcină într-o săptămână. La Leova s-a întrunit Comisia pentru Situații Excepționale

21:10

Am 21 de ani și pe durata a opt ani, de când am menstruație, am folosit peste 100 de pachete de absorbante. Suntem 1,4 milioane de femei, conform statisticii și date privind impactul produselor menstruale lipsesc. Produsele menstruale de unică folosință generează cantități extraordinare de deșeuri, se arată în studii internaționale. Potrivit unor calcule făcute […] Articolul Ce aveți? „Absorbante, tampoane”. Dar ceva mai prietenos mediului? apare prima dată în Ecopresa.