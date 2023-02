Dorin Recean, așteptat mâine la Parlament: va cere votul de încredere pentru echipa sa

16:30

Artistul stradal britanic Banksy și-a prezentat noul graffiti dedicat Zilei Îndrăgostiților. Graffiti-ul, care numește „Mascara pentru Ziua Îndrăgostiților”, reprezintă o scenă de violență domestică, transmite Dailymail. Peretele înfățișează o gospodină tipică anilor ’50, în rochie și șorț. Imaginea perfectă este tulburată de vânătaia de sub ochii ei, dar și de dinții scoși. Lângă femeie se află […] The post „Mascara pentru Ziua Îndrăgostiților”. Noul graffiti al lui Banksy înfățișează o scenă de violență domestică appeared first on NewsMaker.