Sportivi din Muntenegru nu au fost lăsați să intre în Moldova. Explicația Poliției de Frontieră

Una dintre imaginile durerii și disperării din Turcia, unde cutremurul din 6 februarie a omorât peste 31.640 de oameni, a fost cea a unui tată care își ținea de mână fiica prinsă sub dărâmături. Fotografia a făcut înconjurul lumii. Bărbatul a povestit pentru CNN că timp de trei zile a încercat, cu mâinile goale, să își […]