Runway09: Spaţiul aerian al Moldovei va fi parţial închis în perioada 1-2 iunie

09:10

O creștere cu 20% a livrărilor şi cu 25% a vânzărilor de Kuga Plug-In Hybrid de la an la an a ajutat SUV-ul electrificat de la Ford să devină în 2022 cel mai bine vândut plug-in hibrid (PHEV) al oricărei mărci, la nivel european, pentru al doilea an consecutiv. Sistemul de propulsie inteligent Plug-In Hybrid […] Articolul Alegerea optimă a clienţilor! Ford Kuga – cel mai bine vândut PHEV din Europa pentru al doilea an consecutiv apare prima dată în Autoblog.md.