video | După 20 de ani de captivitate, o femeie a fost găsită într-o celulă improvizată

18:30

Federația Rusă nu are suficiente forțe să atace Republica Moldova, dar încearcă să descurajeze vectorul pro-occidental și să dezbine populația, a declarat Mircea Geoană, în cadrul evenimentului de lansare a Conferinței de Securitate de la Munchen, transmite moldova1.md.