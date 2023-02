Avioane de luptă americane au interceptat avioane ruseşti în apropiere de Alaska

15:20

Cutremurul din Turcia: Salvatorii spun că încă aud voci sub dărâmături; Un băiat de 18 ani, scos în viaţă de sub ruine Echipele de salvare din sudul Turciei spun că încă aud voci de sub dărâmături la mai bine de o săptămână după un cutremur devastator cu magnitudinea de 7,8 grade, oferind o licărire de speranţă pentru a găsi mai mulţi supravieţuitori, relatează CNN. Imaginile în direct difuzate de CNN Turk, afiliată CNN, au arătat salvatori care lucrează în două zone din regiunea Kahramanmaras,...