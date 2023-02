„Mărţişor 2023” la Soroca: află de la noi ce evenimente vor avea loc și la care va fi gratuită intrarea

12:20

Colaborări transfrontaliere Aprobat pe data de 30 noiembrie 2022 de Comisia Europeană, Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova are un buget de 77,3 milioane de euro, la care se adaugă cofinanțarea statelor participante. Proiectele finanțate trebuie să aducă beneficii comunităților aflate de ambele părți ale frontierei, din județele Iași, Botoșani, Vaslui, Galați și de pe întregul […] Post-ul ÎMSP „Centrul de Sănătate Soroca” este parte a Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.