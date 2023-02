Fadei Nagacevschi: Una din problemele acestei guvernări este faptul că mint permanent

12:40

Când gruparea criminală PAS a majorat anul trecut de 6 ori rata de bază și a triplat dobânzile la creditele ipotecare, noi am atenționat care vor fi efectele, declară Ion Chicu, ex Prim-ministrul al Republicii Moldova. Chicu constată că azi, de dimineață, escortesele mediatice ale PAS-ului se bucură de eșecul Programului “Prima Casă”. Program, distrus […] The post DECLARAȚIE: Noi semnalam atunci în ce situație vor nimeri sute de familii de pedagogi, medici, polițiști, etc … first appeared on NEXTA.