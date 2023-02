Horoscop – GEMENI – vi se fac oferte de colaborare

11:40

Zeci de oameni au protestat la sediul televiziunii publice “Moldova 1”, care refuză să dea știri despre această inițiativă socială. Susținători ai Mișcării Pentru Popor, care a inițiat colectarea de semnături ale cetățenilor pentru a obliga Guvernul să achite integral facturile pentru lunile de iarnă la energia electrică, termică și gaze naturale, a protestat astăzi […] The post PROTEST: Zeci de oameni au protestat la sediul televiziunii publice “Moldova 1” first appeared on NEXTA.