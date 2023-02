Vladimir Andronachi rămîne în arest preventiv

15:50

Două componente importante din proiectul de digitizare a fondului de arhivă al Direcției Arhitectură și Urbanism a Capitalei s-au încheiat cu succes. Este vorba despre digitizarea propriu-zisă a documentelor și construirea unui sistem informațional de management al arhivei digitale. "Obiectivul proiectului este axat pe sporirea eficienței organizaționale și îmbunătățirea calității serviciilor prestate locuitorilor municipiului Chișinău. [...]