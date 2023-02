Rata inflației, în scădere a treia lună consecutiv. Armașu: BNM va face tot posibilul ca inflația să revină în coridor

12:40

Dacă vă taie calea o mașină mai fițoasă sau o vedeți parcată aiurea de-a curmezișul trotuarului să știți că nu are nicio vină șoferul. Sau șoferița. E năravul cailor de sub capotă. Adunați în herghelii caii turbă de atâta putere. Ei nechează, ei nu au stare când văd în față o cutie de conserve […] Articolul Minutul lui Vasile Botnaru- Năravul armăsarilor … de sub capotă apare prima dată în Vocea Basarabiei.