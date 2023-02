„Îndrăgostiți de viață”. La Chișinău s-a desfășurat un bal de caritate pentru persoane cu necesități speciale

22:00

Casa Albă consideră că informațiile despre planul Rusiei de a destabiliza situația politică din Republica Moldova sunt „profund îngrijorătoare”. Declarația a fost făcută de către John Kirby, purtătorul de cuvânt al președintelui SUA. Oficialul a american a menționat că informația nu a fost încă confirmată din surse independente, însă provoacă îngrijorare. „Cu siguranță că nu […] The post Casa Albă califică drept „profund îngrijorătoare” informațiile despre planul Kremlinului de destabilizare a R. Moldova appeared first on NewsMaker.