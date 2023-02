Cercetător INFP: Sunt cele mai mari cutremure înregistrate vreodată în zona Olteniei. Este o activitate foarte neobișnuită

19:10

Procuratura Anticorupție informează că, pe 13 februarie, o nouă ședință de judecată din dosarul de învinuire a lui Ilan Șor a fost amânată din motivul neprezentării apărătorilor. Astfel, procurorul de caz a solicitat aplicarea amenzilor în privința avocaților, pentru lipsa fără just temei de la ședința de judecată. Curtea de Apel Chișinău a acceptat solicitarea. […] The post Avocații britanici ai lui Șor, amendați pentru lipsa de la ședințele de judecată appeared first on NewsMaker.